Siamo davanti all'ennesimo cambio di ruolo per Federico Bernardeschi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pirlo vuole ribaltare l'ultimo anno torinese dell'ex esterno della Fiorentina: da ala destra a terzino mancino. Terzino d'attacco, però. Il giocatore originario di Carrara potrebbe infatti giocare a tutta fascia: non sarebbe un problema il dispendio di energie richiesto, data la velocità e la resistenza di 'Berna'. Inoltre, Federico ha già giocato da quinto di centrocampo e non ha mai avuto problemi a coprire tutta la fascia. Come racconta Tuttosport, cambierebbe qualcosa nel 4-4-2: da esterno basso e puro, Bernardeschi non ha mai giocato. Se riuscirà a esprimersi a buoni livelli, Pirlo si ritroverebbe un terzino fatto in casa.