Grande prestazione su un campo difficile, sentiamo tanto affetto intorno a noi e questo aiuta a vincere! Grazie #FinlandiaItalia #FINITA pic.twitter.com/XiD0y6rQXq — Fede Bernardeschi (@fbernardeschi) September 8, 2019

"Grande prestazione su un campo difficile, sentiamo tanto affetto intorno a noi e questo aiuta a vincere! Grazie". Parole e musica di Federico Bernardeschi, da domani già a disposizione di Maurizio Sarri.Il numero dieci azzurro - mancava Insigne tra i convocati - è però entrato al minuto 78, prendendo il posto di Federico Chiesa. Una manciata di minuti in cui ha saputo soffire e ha aiutato gli azzurri del Mancio a portare a casa una vittoria importantissima. Per l'Italia è la sesta in sei gare di qualificazione agli Europei.