? Per me avendoci giocato insieme per tanti anni farà strano vedere Paulo con addosso un’altra maglia e come avversario della Juventus. Merita tutto l’affetto che gli stanno dando a Roma, è un ragazzo straordinario e un calciatore superlativo”. Così Federico, ex calciatore della Juventus ora a Toronto, ha parlato ai microfoni di Dazn di Paulo Dybala, suo vecchio compagno in bianconero.