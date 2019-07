Sarà Federico Bernardeschi, il vero jolly di Maurizio Sarri. Lo racconta Tuttosport, secondo cui tra toscani ci s'intenderebbe facilmente. Anche e soprattutto dal punto di vista tattico. Un 4-3-3 che vedrebbe l'ex Fiorentina un elemento fondamentale nelle idee sarriste. Con Dybala e Douglas Costa, mercato a parte, non sarà facile ritagliarsi un posticino: però, intanto, Berna incassa i sorrisi di Sarri, in attesa della vera fiducia. Sarà subito titolare in Oriente, nella tournée che la Juve inizierà il 21 luglio contro il Tottenham. Un'occasione da non perdere.