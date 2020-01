La tragedia che ha colpito il mondo dello sport ieri sera, all'annuncio della tragica morte del campione NBA Kobe Bryant, non ha lasciato nell'indifferenza il mondo del calcio. Assieme a tanti altri compagni, come Ronaldo o Dybala, ma anche Buffon,ha voluto riservare il proprio omaggio alla stella dei Lakers che ieri si è spenta, a soli 41 anni, in un incidente in elicottero a Calabasas, in California. Ecco il messaggio del "33" bianconero: "​Se ne va una Leggenda. Una tragedia a cui non riesco ancora a credere. Heroes come and go but legends are forever”.