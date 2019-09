Federico Bernardeschi commenta su Instagram la vittoria della Juventus sul Brescia: ​"Seconda rimonta consecutiva, un bel secondo tempo e soprattutto tre punti preziosi. Avanti così!". Il fantasista ex Fiorentina è entrato in campo nella ripresa al posto di Aaron Ramsey. QUI tutte le reazioni social dei calciatori della Juventus. Con Cristiano Ronaldo che resta in silenzio