Ripenso all'intervento di Benigni, alla bellezza e alla poesia delle sue parole. Alla forza dell'amore per abbattere tutte le barriere, migliorarsi e migliorare il mondo circostante. "Chi darà la sua vita per amore, la salverà e non la perderà". #Orgoglio #Benigni #Sanremo2020 — Federico Bernardeschi (@fbernardeschi) February 7, 2020

è voluto tornare, con un tweet, sull'intervento di ieri sera a Sanremo di Roberto Benigni. L'attore toscano, infatti, si è esibito sul palco dell'Ariston recitando Il Cantico dei Cantici, nella sua versione originale, con una carica erotica ben maggiore di quanto non si trovi nell'edizione presente nella Bibbia. Così, ecco il messaggio dell'ala della Juventus, rimasta piacevolmente colpita dalle parole di Benigni: "Ripenso all'intervento di Benigni, alla bellezza e alla poesia delle sue parole, migliorarsi e migliorare il mondo circostante. "Chi darà la sua vita per amore, la salverà e non la perderà"​".