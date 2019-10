Ilche non ti aspetti. Trequartista e bomber di Champions. Titolare, soprattutto. Contro ilha giocato al posto di, intuizione diche l'ha vinta (anche) con Berna sulla trequarti.- L'allenatore ha detto che lo vede più centrocampista che esterno alto, dove era costretto a schierarlo per emergenza.).. "Mi piace giocare trequartista perché posso spaziare" ha detto nel post partita di ieri dopo aver segnato uno dei tre gol.- Potrebbe diventare lui il vero vice Ramsey, che da quando Sarri se l'è inventato trequartista ha giocato da titolare tutte le ultime tre partite in campionato. Lì Berna potrebbe trovare più spazio.. E con tre competizioni da giocare Sarri potrebbe ruotarli spesso. Come ieri, quando tutti si aspettavano il gallese e alla fine ha giocato Berna.