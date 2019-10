Federico Bernardeschi, gioiello della Juventus e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la partita vinta contro la Grecia, che ha qualificato gli azzurri agli Europei:



ATMOSFERA - "Spettacolare, stasera è davvero tutto bellissimo. I nostri tifosi sono venuti in tanti, li ringraziamo".



GOL - "E' un gol importante come gli altri, non di più o di meno. Era importante vincere per qualificarci".



EUROPEO - "La strada è quella giusta, abbiamo avuto pazienza, siamo stati bravissimi ad aspettare e far girare la palla veloce. La strada è giusta per fare un grande Europeo. Arriveremo pronti".