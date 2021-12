Federicosi racconta a JTv. L'esterno bianconero ha parlato dopo la vittoria contro il Cagliari, in cui ha ritrovato il gol, dimostrandosi ancora decisivo per le sorti juventine. Ecco le sue dichiarazioni: "E' importante trasmettere l'esperienza che ho maturato in questi 5 anni di Juve, che è una grandissima società con un grandissimo spogliatoio. Ho visto passare tanti momenti, credo che questo sia successo, perché sono uno dei giocatori con più esperienza qui, insieme ad altri. E tocca a noi aiutare i più giovani".- "Fondamentale chiudere così. Abbiamo recuperato qualche punto in classifica su quelli davanti. Ora dobbiamo iniziare l'anno come lo abbiamo concluso, cioè nel migliore dei modi".' - "Sì, mi piace".Poi in zona mista ha aggiunto: "Le prestazioni sono più importanti del gol, ma i gol sono la ciliegina in più. Sono contento di chiudere l'anno così con gol e assist, vincendo. Era importante per noi, per il morale, per la squadra per iniziare bene il 2022, davvero soddisfatto.- Io l'ho sempre ritenuto speciale. Un giocatore deve essere pronto alle critiche quando passa un periodo no, io ne ho avuti, aiutano anche quelli. Poi ovviamente bisogna dosare e pesarli sempre con il giusto peso, poi però quando senti gli applausi, una standing ovation così, che ripeto non è la prima, vale doppio".