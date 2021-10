Così scrive Calciomercato.com analizzando tatticamente la Juventus di Allegri: "E se Bernardeschi stesse superando Rabiot nelle gerarchie di Allegri? Complice l’assenza del francese per coronavirus,Anzi, si ha quasi la sensazione di un “raddrizzamento” quando Bernardeschi fa la mezzala nel 3-5-2. Non sono infatti credibili fino in fondo le pretese di titolarità che potrebbe avanzare il numero 20 negli altri due ruoli in cui lo abbiamo visto giocare, ad esempio in Champions contro lo Zenit mercoledì sera oppure contro il Chelsea. Quelle sono situazioni possibili, sì, ma un po’ troppo giustificate da necessità e rotazioni.