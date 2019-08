ha dedicato uno splendido messaggio all'arbitro Stephanie Frappart, che questa sera scriverà la storia, dirigendo la Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea:E sarà alle prese con la tensione della prima volta, con l’adrenalina di una sfida importante, con la responsabilità di chi sente tutti gli occhi addosso. So cosa si prova in questi momenti. Ma so anche che sono i gesti simbolici a favorire i grandi cambiamenti. E comunque vada,Ecco le sue bellissime parole: 'Spero che il mio esempio serva per tutti gli arbitri donna e per tutte le ragazze che aspirano a fare questo lavoro. Abbiamo provato, per prime a noi stesse, che tecnicamente e fisicamente siamo come gli uomini. Non abbiamo paura di sbagliare, siamo pronte. Ho già debuttato in Ligue 1, quindi conosco le mie emozioni e so come gestirle: mi sono allenata anche per questo'.Félicitations, Stephanie, e vinca il migliore!".