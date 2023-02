Federicoha parlato in un’intervista a Il Mattino. L'ex bianconero ha commentato le vicende della Juventus, così: “Per gli stipendi, non lo so quello che succederà.Che c'entra l'aspetto calcistico? I conti della società vanno al di fuori delle prestazioni sportive. Napoli? Non nasce dal nulla. Ha una programmazione alle spalle che viene da lontano: De Laurentiis sono cinque-sei anni che allestisce una squadra che può lottare per il primo posto. Ha una visione vincente ed è normale che, tenta e ritenta, prima o poi vinci. E lo fai con merito”.