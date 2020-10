Duro, durissimo il commento del Corriere della Sera su Federico Bernardeschi: "Apparso uno in meno, perde l’occasione per guadagnare terreno e stima, ma davanti alle telecamere Pirlo dribbla tutti quando gli si chiede di lui e Kulusevski. Come dice proprio il tecnico, i giocatori bravi sanno come trovare da soli la posizione, così ha fatto lo svedese, scambiandosi con Ramsey, Dybala, Morata. Facendosi trovare sempre al posto giusto, consentendo alla Juve di trovare la superiorità numerica e soprattutto il gol, il secondo gol stagionale per lui. E se questo è l’inizio, la Juve ha trovato un potenziale top player. Qualità ma anche grinta, caparbietà, rabbia agonistica. Pure il cartellino giallo rimediato a tempo scaduto segnala che Kulusevski a perdere o pareggiare non ci sta mai, anche a costo di affrontare a muso duro gli avversari. Quello che forse non sarà mai Bernardeschi. Procede la sua processione in giro per il campo alla ricerca della posizione giusta in cui trovarsi o ritrovarsi. Attaccante esterno, trequartista magari mezzala".