Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Le prestazioni non eccezionali dell'ex Fiorentina stanno spingendo la società a guardarsi intorno e, come riporta Calciomercato.com, non mancano le squadre interessate a Bernardeschi. Infatti, in ultima, si è aggiunta anche il Manchester United. Per i Red Devils rappresenterebbe il profilo adatto, anche se al momento non si può parlare di una vera e propria trattativa: gli inglesi hanno aperto i primi contatti, indiretti, per capire la disponibilità sia della Juventus sia del giocatore ad una partenza.