Federico Bernardeschi è una delle contropartite che il Napoli gradirebbe in cambio di Arek Milik ma il bianconero non è convinto della destinazione, al netto di difficoltà economiche che avrebbe il suo passaggio in azzurro (dallo stipendio ai diritti d'immagine). Come scrive Tuttosport: ​​ "L’ex Fiorentina, già nel mirino del club di Aurelio De Laurentiis in passato, è un pallino di Rino Gattuso. E secondo i ben informati il carisma del tecnico azzurro alla lunga potrebbe convincere lo juventino a prendere in considerazione l’ambizioso progetto dei vincitori dell’ultima Coppa Italia. Sensazioni, non ancora certezze. Al momento Bernardeschi, tornato titolare con Sarri dopo il lockdown, si vede bianconero".