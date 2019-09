Bernardeschi è diventato papà. Il gioiello della Juve ha raccontato così a Rai Sport la sua grande emozione: ​"Sono diventato papà? Sì, è bellissimo. Sono giovane, ma è qualcosa che ti arricchisce. L'ho voluto così giovane, è qualcosa che a parole non si può descrivere, un'emozione unica, indescrivibile, non me l'aspettavo come è stato. E ogni giorno sento di essere più ricco dentro, di dover dare qualcosa in più a un esserino speciale". (Qui l'intervista completa)

Parole che confermano le molte voci della scorsa settimana, con i principali giornali di gossip italiani che avevano riportato questa indiscrezione.