In un lungo post pubblicato sulla propria pagina Instagram,ha parlato della stagione che sta per iniziare. Alla vigilia di Parma-Juve, incontro che darà il via alla Serie A 2019-20, l’attaccante bianconero ha raccontato quali siano i propri obiettivi personali e quelli, comuni, di squadra.Il giocatore ha molto insistito su quanto sia importante perseguire degliquelli che vanno perseguiti giorno per giorno sudando e dando il massimo in allenamento, in modo da poter raggiungere gli altri, quelli a lungo termine che, alla Juve, si chiamanoBernardeschi, arrivato alla terza sua terza stagione alla Juventus, diventa toccante quando, affrontando i temi di violenza e razzismo che tanto agitano le cronache della nostra vita quotidiana, dice di voler diventare una persona migliore.Dal punto di vista calcistico, dopo due stagioni di “rodaggio”, per il numero 33 della Juve è arrivato il momento di consacrarsi definitivamente con i colori bianconeri. Dopo i notevoli miglioramenti visti la scorsa stagione, Federico deve trovare una maggiore continuità di rendimento e, soprattutto, migliorare in fase realizzativa. Con tutti i buoni propositi esposti nel video condiviso da ilBianconero.com, Bernardeschi è sulla strada giusta.