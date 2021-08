Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus ha convintoa provare a rilanciarsi in bianconero. Sulle ali dell'entusiasmo per la vittoria dell'Europeo, il classe '94 è partito subito forte nel precampionato e ora vuole tornare protagonista. Le prestazioni in campo sono legate anche al futuro del giocatore, che secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport vorrebbe prolungare il contratto con la Juve attualmente in scadenza nel 2022.