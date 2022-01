Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'Inter avrebbe effettuato un sondaggio per Federico Bernardeschi. L'esterno bianconero è in scadenza negl giugno del 2022 ed è una situazione che fa gola a tante squadre, Milan in primis. Ora l'interessamento anche della squadra nerazzurra, che ha sondato la situazione relativa al numero 20 bianconero, che ha ancora come priorità il rinnovo di contratto con la Juventus. Tempo al tempo: si muove anche l'Inter, con la Juve che studia le cifre del prolungamento.