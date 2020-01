Novanta minuti seduto in panchina a vedere i compagni vincere 3-1 contro la Roma e qualificare la Juve in semifinale di Coppa Italia, ma a fine partita Federico Bernardeschi si è allenato da solo mentre i compagni erano rientrati negli spogliatoi. Stasera Sarri non ha avuto bisogno del talento e delle qualità di Bernardeschi, che dopo una prima parte di stagione negativa sta migliorando le prestazioni schierato da mezz'ala.