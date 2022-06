Il contratto di Federico Bernardeschi scadrà al termine di questo mese con la Juventus. Stando a quanto riferisce Radio Kiss Kiss però l'esterno di Carrara non andrà al Napoli. Il motivo? In primis i partenopei non erano convinti dei 3 milioni annui di ingaggio richiesti dal giocatore. In secondo luogo avrebbero giocato un ruolo chiave anche i tifosi che non avrebbero gradito l'arrivo di Bernardeschi. Si va verso la fumata nera quindi.