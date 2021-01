"Deve prendere le misure, e infatti all'inizio è dura capire come e contro chi. Poi sboccia, nel freddo, come una primula. A dispetto delle voci di mercato". Così abbiamo commentato la partita di Federico Bernardeschi che contro il Genoa ha avuto una grande occasione: tornare ad essere protagonista sul campo. Sfruttata? Non a pieno. Anzi, stando ai tifosi proprio per nulla... Ed è sempre lui il loro bersaglio preferito.

Nella gallery tanti dei commenti dei tifosi bianconeri, furiosi con Federico Bernardeschi.