Un nuovo ruolo per un nuovo futuro. Federico Bernardeschi sta cambiando se stesso per provare a prendersi la Juve, davvero. Dopo i tentativi da trequartista, con qualche alto e molti bassi, ora Maurizio Sarri sta investendo su di lui nel ruolo di mezz'ala. E sarà proprio questo il passo decisivo, per tenersi la Juve, per conquistarla e per cambiare il suo futuro, anche in Nazionale.