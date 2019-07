Federico Bernardeschi saluta Disneyland dove ha passato gli ultimi due giorni di vacanza prima di ricominciare gli allenamenti con la Juventus. Ieri sera 'Berna' ha postato una foto di saluto proprio dal parco divertimenti parigino e oggi il numero 33 sarà al J Medical per le visite mediche in mattinata e poi alla Continassa per il primo allenamento che si svolgerà nel pomeriggio. I sudamericani arriveranno una volta finite le vacanze, Ronaldo e Matuidi il 13 luglio. Intanto Bernardeschi saluta Disnelyand e si prepara all'anno della 'specializzazione'. Parola di Maurizio Sarri.