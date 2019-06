Federico Bernardeschi, talento della Juventus e della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria contro la Bosnia: "Partita di grande sacrificio, ma bella da parte di tutti. Con un grande gioco. Nonostante siamo andati in svantaggio, abbiamo continuato a giocare e siamo ritornati in partita. Così si vincono le partite. E' una Nazionale forte, meglio nel secondo tempo ma bene anche nel primo, dove forse abbiamo sbagliato ad uscire in pressing. Mi manca il gol in azzurro? No, è un obiettivo, ma conta vincere. Allenatore Juve? (Ride ndr) Non lo so".