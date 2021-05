Juventus-Milan potrebbe rappresentare l’occasione per le dirigenze di parlare di diversi obiettivi di mercato in comune. Non solo Donnarumma, perché tiene ancora banco lo scambio Bernardeschi-Romagnoli. Stando a quanto riporta La Stampa, l’agente dei due giocatori, Mino Raiola, sarebbe agendo da regista della possibile operazione, per uno scambio che andrebbe a fruttare 25 milioni di euro di plusvalenza sia alla Juve che al Milan. Entro il 30 giugno, il club bianconero ha l’obiettivo di registrare circa 100 milioni di plusvalenza.