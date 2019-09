L'esterno bianconero ha risposto alle intercettazioni uscite negli scorsi giorni, che lo vedevano protagonista e bersaglio di alcuni ultras arrestati nell'operazione Last Banner, che ha messo sotto scacco la Curva Sud e i suoi gruppi organizzati. In particolare, il classe 1994 era stato attaccato dacapo dei Drughi, che in una telefonata si era sfogato così: "Sta storia deve finire! Noi eravamo, siamo proprio sotto qua, no? Trenta metri per buttare la maglia di là. Hanno rotto i co… questi qua.. ​Parole a cui lui ha risposto oggi, così:Per me non esistono tifosi più o meno degni di ricevere il mio affetto. Per me i tifosi della Juve, quelli che ci sostengono, ci criticano, cantano o fischiano, sono