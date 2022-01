1









In un'intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, Federico Bernardeschi è uscito allo scoperto sul suo futuro: con il contratto in scadenza nel 2022, la permanenza alla Juventus del classe '94 è in bilico. "La volontà di restare c'è, ma i matrimoni si fanno in due", ha affermato il giocatore campione d'Europa con la maglia azzurra. Ma, numeri alla mano, un rinnovo del contratto di Bernardeschi alla Juventus conviene?



IL VALORE - Arrivato nell'estate del 2017 dalla Fiorentina per 40 milioni di euro, Bernardeschi ha in parte disatteso le attese che un investimento di questa portata aveva prodotto. Ma anche lo stipendio dell'attuale numero 20 bianconero non è di poco conto: circa 4 milioni di euro netti a stagione. Proprio intorno a una riduzione dell'ingaggio ruota buona parte della trattativa: "I matrimoni si fanno in due" e quindi le parti dovranno venirsi incontro su questo aspetto, visto che la Juventus vuole chiaramente abbassare la cifra - si parla di non più di 2.5/3 milioni.



IN CAMPO - Dai numeri che vanno a bilancio a quelli sul campo: con la maglia della Juventus Bernardeschi ha disputato 166 partite, segnando appena 11 gol e fornendo 24 assist. La sua esperienza sotto la Mole è stata segnata da qualche acuto e momenti difficili: ma l'arrivo di Allegri sembra aver dato nuovo impulso al centrocampista, che proprio con Max in panchina aveva offerto la sua prova migliore in bianconero, quella della notte di Champions League contro l'Atletico Madrid all'Allianz.



IN QUESTA JUVE - In questa stagione Bernardeschi è a tutti gli effetti un titolare fisso, specialmente negli ultimi due mesi: tra campionato e Champions ha giocato 19 partite, partendo da titolare in 15 occasioni. E se i gol non gli rendono giustizia - soltanto uno, segnato nell'ultima del 2021 contro il Cagliari - Berna ha dato un contributo certamente in termini di assist (6) e soluzioni, sebbene in un contesto offensivo poco brillante in termini di creazione di occasioni e proposta.