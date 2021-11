Cosa succederà con? L'esterno bianconero si è messo alle spalle il recente infortunio, questa sera ritroverà una maglia da titolare contro la Salernitana. Sarà una sfida importante, ma in generale per Federico questo è un momento determinante. Che cambierà il suo futuro, ancora parecchio in bilico.Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è ancora tutto da valutare. L'appuntamento con Pastorello, nuovo agente, è a gennaio: lìprenderà una decisione definitiva. Se dovesse dire addio alla, potrebbe andare all'estero per fare un'esperienza forte dal punto di vista calcistico e per maturare ancora come uomo.CM racconta anche lo strappo tra. l'agente aveva infatti aperto all’offerta della Juve che prevedeva un taglio dell’attuale ingaggio da 4 milioni più bonus a 2,5 ma senza poi avere il consenso del giocatore. Da quel momento si è concretizzata la rottura tra i due.