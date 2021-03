6









Inaspettatamente e piacevolmente protagonista della sfida contro lo Spezia. Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, tornando sull’assist servito a Morata e sulla stagione della Juventus: “L’assist a Morata? Sì, ci siamo messi d’accordo (ride, ndr). Sto bene, è stata importante la vittoria di ieri. Ringrazio il mister per quello che ha detto. Sono sempre a disposizione della squadra, perché comunque quando la coperta è corta un giocatore deve mettersi a disposizione della squadra e del mister. Lo ringrazio per le parole che ha detto”.



SULLA STAGIONE – “È una bellissima stagione, peccato che siamo un po’ indietro in campionato rispetto a quello che ci aspettiamo di dare, ma siamo determinati, ci crediamo ancora tanto, ci sono tante partite da giocare e le vogliamo vincere, siamo la Juve e non dobbiamo dimenticarlo”. SULLA LAZIO – "Sicuramente è una partita difficile, nelle ultime partite la Lazio ci ha sempre messo in difficoltà. Però giochiamo in casa e questo ci darà qualcosa in più, anche se ci mancheranno i nostri tifosi. Sarà difficile, una battaglia, ma se giocheremo da Juve potremo farcela".



SUL PORTO – "Prima c’è la Lazio e tutte le energie fisiche e mentali devono andare a questa partita. Sarà una gara molto difficile e complicata, dobbiamo ribaltare il risultato ma come sappiamo la Juventus è capace di questo, come abbiamo già dimostrato".