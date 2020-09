Ancora una volta, un tenero Bernardeschi versione papà. "Vola alto e raggiungi i tuoi sogni", le parole dell'esterno bianconero, ancora fuori per infortunio fino al mese di novembre. Intanto, si diverte a fare il genitore, passando il tempo con la piccola di casa e con la compagna Veronica Ciardi. E il futuro? Se a inizio estate si era parlato di un Bernardeschi in uscita, stavolta le voci non solo si sono attenuate, ma sono proprio scomparse. La Juve sembra più orientata verso la cessione di Douglas Costa, che ha tanti estimatori, soprattutto in Inghilterra. Staremo a vedere: i giorni passano e ogni granello di sabbia nella clessidra avvicina la permanenza di 'Berna'.