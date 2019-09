A quanto pare sembra tutto saltato. Come riporta Sky Sport, lo scambio Rakitic-Bernardeschi messo in piedi nelle ultime ore da Barcellona e Juventus ha prodotto una fumata nera. La trattativa si è interrotta davanti alle alte richieste dei bianconeri che pretendevano un conguaglio di 20 milioni di euro per la cessione del cartellino di Federico Bernardeschi. Appurata la situazione, i blaugrana hanno fatto marcia indietro. Rakitic resta in Spagna e Bernardeschi resta in bianconero.