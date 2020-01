Torna di moda l'ipotesi di scambio tra Juventus e Barcellona per i cartellini di Federico Bernardeschi ed Ivan Rakitic. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, i rapporti tra i due club sono ottimi, come sottolineano le continue trattative (lo scambio di giovani Pereira-Marques lo dimostra) e non è da escludere che possa quindi riaprirsi anche questo tavolo: Rakitic alla Juve e Bernardeschi in blaugrana. Tra le due società, al momento, ci sono alcune distanze da limare. Su tutte, la valutazione dei due giocatori, per intavolare uno scambio: nessuna fretta, perché ci sono ancora giorni perché questa strada venga intrapresa.