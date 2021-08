Federico, a JTV, commenta la prestazione con l'Atalanta."Sì, la cosa più importante era questa. Grande prestazione contro l'Atalanta, grande squadra e l'ha dimostrato negli ultimi anni. Non è facile giocare contro di loro. Nonostante siamo all'inizio, abbiamo dimostrato di essere in buona condizione, a ritmi elevati. Oggi si è vista la Juventus che sa soffrire, che sa stare lì. Questo ci fa ripartire per raggiungere tutti gli obiettivi"."E' stato un bel gol, al di là di quello siamo contenti di aver fatto una grande prestazione contro una grande squadra. Non era facile. Soprattutto durante la preparazione. Da settimana prossima si torna a lottare con i punti in palio"."Mi trovo bene al centro del gioco, sono contento, tocco tanti palloni. Chiede inserimenti e coperture, il mister. C'è da farsi un bel mazzo nel mezzo ma ce lo facciamo. Quando sudi, fatichi, ma poi raggiungi i risultati tutto viene ripagato"."La cosa più difficile? Correre avanti e indietro, senza sosta. Soprattutto adesso che la condizione un po' manca. La testa ne risente un po' per la lucidità, bisogna far fatica e quando c'è da farlo bisogna stare lì sulle gambe. Ma questo ti porta ai risultati, come dice il mister"."Se chiudo gli occhi rivivo le stesse emozioni di quella notte, notte magica. Resterà nelle menti degli italiani, di tutti quelli che l'hanno vissuta, dello staff. La cosa più bella è vedere le piazze di italiani a festeggiare. La gioia, i bambini. Credo sia meraviglioso: dobbiamo portarci dentro questo. Dobbiamo portare quest'entusiasmo anche qui, alla Juve, che è fondamentale. La voglia di soffrire, lottare. Ti fa raggiungere davvero i risultati"."Una frase c'è stata, oltre a tutti i messaggi che sono arrivati a tutti. Una frase c'è ma la custodisco dentro di me. E' di mia moglie, che è sempre stata al mio fianco"."Devo dire che finalmente rigiochiamo con i tifosi, l'abbiamo sperimentato a Wembley e giocare qui, oggi, comunque in una rinascita, anche i tifosi lo fanno con noi, vederli esultare, gioire con noi, soffrire con noi, le vittorie con i tifosi valgono doppio. Sembra normalità, speriamo possa continuare e durare nel prossimo anno. E speriamo di tornare a vedere tutto lo stadio pieno".