di Luca Bedogni

Juventus-Spezia ci ha forse detto che Bernardeschi può fare il terzino? Serve molta calma nel giudizio, non bastano due giocate importanti per fugare ogni dubbio. Quella di martedì sera è stata certo una mossa vincente, una mossa tanto azzeccata quanto coraggiosa da parte di Pirlo, ma è stato anche un grosso azzardo. In questo articolo cercheremo di capirne il motivo, ma soprattutto metteremo in luce ciò che può essere sfuggito a livello di superficie, ovvero alcuni degli errori che nella stessa partita Bernardeschi ha commesso nell’interpretazione del ruolo. Perché un conto è fare il quinto puro, cosa che Bernardeschi ha già fatto nella sua carriera, un conto è difendere in una linea a quattro come fa la Juve attuale, per poi sganciare un terzino e impostare a tre. Non si vuole qui sminuire la bella prestazione estemporanea del carrarino, si vuole solo essere obiettivi: per diventare un terzino come si deve c’è bisogno di un percorso.