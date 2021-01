1









Non solo i colpi in entrata, anzi. La Juve studia anche il capitolo cessioni: la prima è quella di Sami Khedira, sempre in cerca di un’occasione in Inghilterra con l’Everton in prima linea. Ma non solo. Come scrive il Corriere dello Sport, oltre a risolvere la situazione del tedesco, il club bianconero è disposto ad ascoltare offerte per altri due giocatori, Rabiot e Bernardeschi. Sulle tracce del francese c’è sempre l’Everton: Carlo Ancelotti è infatti il tecnico che ha lanciato il giovane Adrien in prima squadra ai tempi del Paris Saint Germain e potrebbe ritrovarlo. Bernardeschi potrebbe rientrare in un affare con l’Atalanta e il Papu Gomez, ma non vuole muoversi dalla Juve e sta rifiutando tutte le possibilità, compreso l’Hertha Berlino.