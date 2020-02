La stagione di Federico Bernardeschi è stata alquanto opaca. Tra la mancanza di rendimento in campo, ancora vittima di una difficile collocazione tattica, ed al netto di qualche guaio fisico, il giocatore non ha confermato i picchi fatti vedere solo a sprazzi da quando è alla Juventus. Una situazione che lo ha posto spesso sotto l'occhio della critica, ma anche fuori dalle rotazioni del tecnico, Maurizio Sarri. Il cambio di modulo potrebbe rilanciarlo, con la Juventus pronta a tornare al 4-3-3, ma prima ancora che la posizione, Bernardeschi dovrà ritrovare la continuità, come lo stesso Sarri ha ammesso in conferenza stampa.



"Sta piuttosto bene, chiaramente ha avuto un periodo di inattività però ormai sono 3-4 giorni che si sta allenando con il gruppo. Probabilmente non ha i 90 minuti in questo momento ed è senza dubbio nelle condizioni di giocare" ha ammesso il tecnico, che poi si è soffermato sulla questione continuità, facendo quasi una promessa. "​Purtroppo per mille vicissitudini all'interno della rosa è stato sballottato da un posto all'altro, con stabilità potrebbe fare di più ma gli va dato atto di essersi messo a disposizione totale della squadra e dell'allenatore per qualsiasi ruolo. Chiaro che senza Douglas è un'alternativa anche per quel ruolo (esterno ndr)". Quindi, Bernardeschi sembra raccogliere meriti, per l'impegno, anche se i minuti che promette Sarri, sembrano quasi un ripiego. Infatti, si capisce come Bernardeschi, comunque, parta alle spalle di Douglas Costa - anche se il brasiliano c'è ad intermittenza.



Ora Bernardeschi dovrà giocarsi le sue carte, cercando di sovvertire l'ordine nelle rotazioni che ha in testa Sarri, ma soprattutto sperando che lo stesso allenatore riesca a ritagliargli il giusto spazio. Il momento della stagione si presta al turnover solo quando necessario, il tempo degli esperimenti a lungo termine è terminato. La continuità dovrà costruirsela da solo.