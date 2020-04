Ecco le prime pagine dei giornali sportivi italiani e non. Su Tuttosport, si parla di mercato, con la Juventus protagonista. Infatti, i bianconeri sono a caccia di una punta e Milik del Napoli potrebbe rispondere al profilo giusto. Per far abbassare il prezzo, di 40 milioni di euro, la Juventus potrebbe inserire Federico Bernardeschi nella trattativa. Su Il Corriere dello Sport, invece, parla Rocco Commisso, in un'intervista esclusiva. Il proprietario della Fiorentina richiama alle sue origini calabresi, lanciando un appello alla nazione calcistica: "Italia mia, svegliati".