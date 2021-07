Dopo la vittoria dell'Europeo e i festeggiamenti sul bus scoperto per le vie del centro di Roma, è tempo di. Ecco le valutazioni attribuite da Tuttosport ai giocatori della Juventus:9,5: Un torneo in crescendo in cui ha saltato solo i 45' del secondo tempo col Galles. L'intesa con Chiellini (a rinnovare il giudizio di Mourinho: "Professori di difesa a Harvard"), ogni avversario annullato e i rigori tirati sempre con sicurezza. Alla fine dava persino l'impressione di divertirsi.9,5: Trentasette anni il 14 agosto e un torneo esemplare. Poche le distrazioni - il gol preso dalla Spagna, per esempio -, tantissime le cose belle da ricordare: feroce in difesa, leader per i compagni, ingombrante per gli avversari (chiedere a Jordi Alba). Se sta bene è un fenomeno. Da clonare.9: Parte come riserva, chiude da titolare. Ha la capacità di cambiare gli equilibri, sia quando si alza dalla panchina, sia quando parte dall'inizio. Due reti fondamentali, spaventa gli avversari sulle fasce. Di più a sinistra, forse, dando ragione a Pirlo..7: Un torneo che per lui ha il senso della rinascita, dopo i chiaroscuri vissuti nella Juventus. Ha dato tutto quello che poteva nei minuti in cui il ct l'ha gettato nella mischia, senza mai tirarsi indietro. Ed è stato chirurgico nella serie di rigori contro Spagna e Inghilterra.