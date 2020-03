Nell'ultima sessione di mercato, proprio nelle battute finali di gennaio, Juventus e Milan hanno paventato la possibilità di uno scambio tra Federico Bernardeschi e Lucas Paquetà. Una trattativa mai conclusa e forse, solo appena accennata. Come riporta Calciomercato.com, però, i rossoneri non hanno ancora abbandonato la possibilità di portare l'esterno della Juventus a Milano. Così, non è da escludere che in estate il Milan possa tentare un affondo più deciso, slegato anche da Paquetà. C'è solo un nodo da sciogliere, in questo momento: infatti, dopo lo scontro Boban-Gazidis, bisognerà capire come possano cambiare le gerarchie della dirigenza rossonera e chi, di conseguenza, sarà il responsabile del mercato.