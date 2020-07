Come racconta Calciomercato.com, Fabio Paratici ha messo sul tavolo Federico Bernardeschi o Luca Pellegrini per avere Milik, la chiusura totale a parlare di scambi da parte di De Laurentiis e Giuntoli non è più netta come qualche giorno fa. Questi possono essere due nomi graditi di cui discutere, ma trovare un accordo tra club è ancora tutt'altro che semplice. Milik invece ha scelto: priorità alla Juve, il Napoli proverà fino all'ultimo a trovargli un'altra destinazione.