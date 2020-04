La Juventus pianifica il mercato estivo. Una sessione in cui lo scambio sarà una moneta fortemente valutata per imbastire trattative. Per questo, la dirigenza bianconera sta identificando i propri giocatori in uscita, che possono fungere da ottime pedine. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, uno di questi è Federico Bernardeschi, un calciatore dalle indubbie qualità tecniche, ma che non ha mai preso il centro della scena. Così Paratici starebbe pensando di sacrificarlo: continua a piacere al Milan, a cui potrebbe essere offerto per arrivare a Donnarumma, così come potrebbe essere argomento di discussione con l’Inter per Icardi e con la Roma per Lorenzo Pellegrini. Non sono da sottovalutare le piste estere, Chelsea e Barcellona su tutte che apprezzano Bernardeschi.