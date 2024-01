Le voci sul possibile ritorno di Bernardeschi alla Juventus , di cui ha parlato Andreanel corso della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, suggeriscono un legame con la possibile partenza di. Il procuratore ha dichiarato: "Ritorno di Bernardeschi alla Juve? Leggevo di questo incrocio se va via Kostic...Si potrebbe fare prestito, ma non ho notizie da Toronto al momento. Vediamo, ora iniziano il ritiro precampionato...Se Insigne torna in Italia? Penso di no." Queste dichiarazioni evidenziano la complessità del calciomercato e la suspense che lo circonda, con D'Amico che rimane cauto rispetto a diverse prospettive di trasferimento.