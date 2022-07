Nella serata di ieri il Toronto calcio ha ufficializzato l'acquisto di Federico Bernardeschi che, è stato accolto così dal presidente del club Bill Manning.'Siamo entusiasti di aggiungere Federico alla nostra squadra. Come giocatore e come persona, crediamo che sia esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento, sia in campo che negli spogliatoi. Federico ha dimostrato di essere un campione e un leader alla Juventus e per la Nazionale italiana e porta a Toronto un pedigree che non è secondo a nessuno'.