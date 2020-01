Paquetà in uscita e Bernardeschi in attesa. Juve e Milan si parlano, come spesso è accaduto nelle ultime edizioni del mercato: stavolta il colpo potrebbe essere grosso, e pure piuttosto clamoroso. Entrambe le squadre hanno situazioni spinose e occasioni da creare, anche con l'ingegno: da qui le voci che vorrebbero il brasiliano alla corte di Sarri e l'esterno ex Fiorentina a quella di Pioli. Questi ultimi si sono solo sfiorati alla Fiorentina, ora potrebbero tornare a lavorare insieme per i rispettivi rilanci. SOLO VOCI? - Se Paquetà ha alzato la voce (ieri l'agente è stato a Casa Milan per trovare una quadra, per capire quale futuro possa esserci a Milanello), Federico non è stato preso in considerazione nella partita di ieri. Contro l'Udinese aveva dato buone risposte nel ruolo di mezzala, ma Sarri ha preferito schierare un centrocampo più rodato e ovviamente più adatto alle caratteristiche della Roma. Tant'è: il 'giallo', in tempo di mercato, è servito. Sommato a queste parole, quasi s'è fatto indizio. Siamo solo all'inizio e alle voci: dalle società sono arrivate smentite, e chissà se di rito.