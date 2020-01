Lo scambio tra Juventus e Milan con protagonisti Federico Bernardeschi e Lucas Paquetà è qualcosa di più che una semplice suggestione. Come riportato da Calciomercato.com, la pista infatti resta viva, con le due squadre che stanno facendo le proprie valutazioni prima di intavolare una trattativa. Il mercato chiuderà venerdì alle 20.00, pertanto si aspettano accelerate nei prossimi giorni, visto che lo scambio sembra essere un'opzione valida per entrambe.



TUTT I NUMERI - Infatti, il Milan vorrebbe liberare Paquetà, scontento in questa sua seconda stagione in rossonero, mentre Bernardeschi cerca un rilancio, specialmente in vista degli Europei. Considerando anche il bilancio, la trattativa resta fattibile, con Paquetà pagato quasi 40 milioni lo scorso gennaio e Bernardeschi che pesa ancora 23,6 milioni per la Juve: la differenza di ingaggio, 1,7 contro 4 milioni di euro, fa quadrare i conti dello scambio.