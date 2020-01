Con il mercato che entra nella sua ultima settimana, venerdì alle 20.00 si chiude, ogni idea comincia a prendere valore. Così, come riporta anche Tuttosport, lo scambio tra Juventus e Milan che vede coinvolti Federico Bernardeschi e Lucas Paquetà potrebbe essere più che una semplice voce. Paratici ieri, prima della sfida contro il Napoli, ha di nuovo stoppato ogni eventuale trattativa al di fuori di Kurzawa-De Sciglio, ma con i rossoneri che cercano una sistemazione per il brasiliano (pagato 38 milioni circa lo scorso inverno), la pista che porta a Bernardeschi sarebbe molto gradita in casa rossonera. Un po' meno per la Juve, che ancora deve capire cosa voglia fare del talento ex viola.