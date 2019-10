Federico Bernardeschi è tornato al gol per la prima volta addirittura dallo scorso 12 gennaio, quando segnò la rete del vantaggio contro il Bologna in Coppa Italia. Il numero 33 ha siglato l'importante gol del 2-0 contro il Bayer Leverkusen in Champions League, degno riconoscimento a una buona prova da trequartista nel 4-3-1-2 di Maurizio Sarri. Ora, però, manca ritrovare la rete in Serie A, che manca addirittura dal 23 settembre del 2018, in casa del Frosinone. Quale occasione migliore del derby d'Italia contro l'Inter di domenica sera, se verrà impiegato?