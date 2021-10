"Bello e sfortunato il palo sullo 0-0". Inizia così La Gazzetta dello Sport: è il giudizio su, più curioso degli altri perché è un affare particolare il ruolo studiato e poi messo in pratica in Italia-Spagna. Per il resto "non è all'altezza", per la Rosea. Che spiega: "Non fa il finto 9 e non copre a destra. Con Mancini ha dato il meglio subentrando e gestendo il possesso. Pellegrini era forse più utile". Dal 5.5 di Gazzetta al 6 di Tuttosport: "Parte centravanti, poi lascia il posto a Insigne e appare molto più efficace quando può liberare la falcata". 5.5 anche per il Corriere dello Sport: "Torna esterno e va un po' meglio. E' suo il tiro più pericoloso, toccato da Unai Simon".